民眾大排長龍等候領取水果月曆，迎接2023年的到來。(楊瓊瓔服務處提供)

立委楊瓊瓔每年都準備水果月曆送給民眾，受到民眾的喜愛。(楊瓊瓔服務處提供)

歲末寒冬之際，迎接2023年的到來！立委楊瓊瓔特準備水果月曆送給鄉親，受到民眾的喜愛。今天一早排隊的賴媽媽說，她非常喜歡台灣水果月曆，看了照片上的水果讓人忍不住想吃一口；且她都習慣在月曆上記錄重要事情，才不會忘記，所以每年都一定要來領取。

今天上午8時及9時由立委楊瓊瓔及神岡順濟宮主委林信伍、社口社區發展協會理事長陳珀升及社口里長當選人陳金地等，在廟前及社口活動中心發送給在場排隊的民眾，每人一份水果月曆；祝福大家新年快樂，各行業營收都如同碩果香甜，天天是好日。

楊瓊瓔說，每個地方發送400份水果月曆不到40分鐘秒殺一空，每年這時候水果月曆非常搶手，從上個月就有很多鄉親到服務處洽詢水果月曆何時開始發送；水果月曆剛翻開就是黃澄澄、鮮美的彷彿渴咬一口就有滿溢鮮甜的橘子，還有甜柿跟蓮霧各種水果，這當中最令她垂涎欲滴的就是草莓，讓人看了很賞心悅目。

楊瓊瓔指出，每到歲末年終，就有不少民眾開始找尋適合家中擺放的月曆。且水果月曆真的有很多「鐵粉」，每年都非常搶手，因各種水果取諧音都很吉利，像橘子代表大吉大利，鳳梨就覺得很旺，因此每年發送當天不少人7時許就來排隊，很多鄉親不管年長的或年輕的都認為水果月曆帶財氣。

每年都排隊領取的張阿姨表示，她非常喜歡台灣水果月曆，還沒翻開光是月曆封面水果就很吸睛，翻開每個月份的水果都不一樣，讓人看了心情都變好，所以幾乎每年都來索取，要掛在家裡迎接新年。

楊瓊瓔指出，月曆中12個月份，每個月都有當季的水果，分別以：1月草莓，2月茂谷柑，3月釋迦，4月鳳梨，5月荔枝，6月芒果，7月西瓜，8月紅龍果，9月柚子，10月甜柿，11月番石榴，12月蓮霧等當令水果為主題來印製，不少民眾拿到了新年水果月曆，按耐不住內心的期待，急忙打開先睹為快。

楊瓊瓔服務處說，有意索取者12／11（日）08：00大雅區永興宮（大雅區大雅路37號）；12／17（六）08：00后里區后義宮（后里區梅里路17之3號）、09：00后里區慈厚宮（后里區甲后路一段716巷5號）；12／18（日）08：30潭子區得天宮（潭子區得天街33號）、09：30潭子區潭水亭觀音媽廟（潭子區復興路二段89號）、10：30潭子區甘蔗崙三官大帝廟（潭子區潭興路三段127巷8號）。