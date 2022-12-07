「2022縣市幸福指數大調查」，花蓮縣在地方施政滿意度與嘉義市並列第一，幸福指數和去年相比大幅提升，居全國第一，並拿下最佳進步獎。花蓮縣長徐榛蔚昨北上受獎，她說，鄉親的需求就是施政的目標。

縣府說，這項調查由經濟日報與南山人壽共同舉辦，在縣市幸福調查11年裡，花蓮縣自2015至今第二次奪冠，幸福指數大幅進步12名，拿下最佳進步獎。民調指數冠軍，花蓮在六項指標均排名第一，也是本次奪冠的關鍵，分別是「社會聯繫」、「環境品質」、「地方政府施政」、「健康狀況」、「生活現況」、「個人安全」。

徐榛蔚表示，花蓮縣是臺灣這塊土地裡面最大的城市，面積是4628平方公里，因為地廣人稀還有中央的統籌，所以在施政上有相當大的難度與困境，因應著智慧城市、智慧治理，縣府也在疫情期間縮短了整個花蓮縣的數位落差。

徐榛蔚提到，花蓮極力推動科技賦，地方的建設更是全面啟動，讓硬體基礎建設能迎頭趕上。此外，花蓮縣的社會連結度非常高，有177個村里、208個部落，邁向一個村里一個部落都有一個長照C站，今年整個長照覆蓋率85.89是全國第一。

她說，縣府在智慧醫療的部分非常重視，結合地方鄉鎮衛生所成為小型綜合診所，更讓診所進駐艱困區來輔助醫療量能，結合58間診所、80位醫生以及171位護理人員，能夠到宅做醫療服務，減少路途得奔波。

獲獎到場還有台中市長盧秀燕、新北市副市長劉和然、嘉義市長黃敏惠、屏東縣副縣長吳麗雪。