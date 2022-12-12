農曆年節將至，屏縣府結合53個慈善單位、宮廟、企業及個人，共募集1133萬3000元的社會資源及73.48公噸農糧署白米，將在年前為低收入戶送暖。（謝佳潾攝）

農曆年節將至，屏縣府結合53個慈善單位、宮廟、企業及個人，共募集1133萬3000元的社會資源及73.48公噸農糧署白米，將在年前為低收入戶送暖，預計發放7348戶低收家戶，提供高達734萬8000元紅包及折合市值約398萬5000元的物資。

屏東縣長潘孟安指出，縣府集結各界善心人士、單位春節送暖，至今已邁向第11年，累計發放紅包及物資金額高達1億2206萬9500元，今年53個慈善單位、宮廟、企業及個人持續支持募捐，共募得共募集1133萬3000元的社會資源及73.48公噸農糧署白米。

潘孟安說，特別感謝金龍山法輪禪寺、屏東縣南州鄉愛心慈善會、財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會、財團法人屏東市聖帝廟慈鳳宮、慧光千手觀音寺、靜修寺與蘇春雄等7個單位及個人，持續10年投入春節送暖活動，讓屏東縣低收家戶都可以在春節前獲得這份資源與關懷，將善心轉化成實際的行動力量。

他說，春節送暖活動是由縣府發起資源整合平台，在農曆年前彙整各慈善單位提供的紅包壓歲錢及物資關懷低收家戶，今年預計發送734萬8000元紅包及折合市值約398萬5000元的物資，給7348戶低收家戶。