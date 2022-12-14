台北市有線廣播電視系統費率審議委員會13日開會決議，明年有線電視各項費用上限，其中A組、B組均維持今年標準不調整；C組除北都數位有線電視公司調降20元，其餘9家不調整，北市觀傳局表示，裝機費、復機費自1000元調升200元，為1200元，低收入戶取消免收分機費。

明年台北市有線電視分組付費仍維持3種頻道組合，其中俗稱「吃到飽」的A組，9家原有業者每戶每月上限為490元，新進業者北都445元；B組以無線電視頻道、原住民電視台、客家電視台、國會頻道為主，每家業者上限均為200元，收視戶可依需要自行決定是否加購。

C組為A組原有頻道再加上數個頻道，各業者收費上限9家原有業者仍維持每月每戶510元至530元不等，北都則調整為525元。此外，裝機費、復機費每戶由現行1000元調升200元，為1200元。其他分機費、移機費等不調整，低收入戶取消免收分機費。

觀傳局長劉奕霆表示，明年長期訂戶依然享有優惠，包括雙月繳折扣10元、季繳折扣15元、半年繳折扣45元、年繳折扣90元，低收入戶免收裝機費、收視費，及中低收入戶收視費半價優惠，也都維持不變。

劉奕霆補充，費率委員會自今年10月起共召開3次會議，並曾邀請有線電視業者列席說明提報的費用資料，及產業團體代表說明對有線電視整體服務及費用的看法。