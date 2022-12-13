繼去年大獲好評的《指尖上的幸福人生》之後，衛武營再度推出微縮多媒體劇場作品《蚊子爵士夢》，12/24（六）、12/25（日）聖誕節闔家到衛武營國家藝術文化中心觀賞《蚊子爵士夢》。以8台即時攝影機、75隻戲偶、20個微型佈景流暢的運鏡接拍，在劇院即時顯像搭配現場音樂演奏，讓觀眾可一窺鏡頭前後的奧妙天地。

微縮多媒體劇場作品《蚊子爵士夢》以8台即時攝影機、75隻戲偶、20個微型佈景天衣無縫的運鏡接拍，在劇院即時顯像搭配現場音樂演奏(衛武營國家藝術文化中心提供)

《蚊子爵士夢》故事描述一隻年輕的蚊子，離鄉背井前往大城市追尋夢想(衛武營國家藝術文化中心提供)

微縮電影實境拍攝會是什麼奇妙光景?橫跨流行樂、電影和劇場領域的加拿大創作奇才DJ無尾熊小子（Kid Koala），新作《蚊子爵士夢》講述鄉村蚊子勇闖大城市追尋音樂夢，這是一場極具電影感的劇場表演，劇院的舞台就是電影拍攝的現場，舞台上方投影螢幕播放著電影，而舞台上可以看見電影的所有拍攝過程，例如操偶師如何操作多達75隻的戲偶，攝影師與電影導演即時拍攝剪輯與投影，配音師跟著戲偶的動作當場擬音，所有的音樂也是由弦樂三重奏現場演奏、DJ無尾熊小子更同步彈鍵盤與刷盤混音。

才華洋溢的DJ無尾熊小子創作能量驚人，1990年代開始以DJ身分活躍於流行音樂界，曾和搖滾天團電台司令（Radiohead）、饒舌傳奇組合野獸男孩（Beastie Boys）、冰島歌后碧玉（Björk）等人合作，之後跨足電影、電視，曾為電影《大亨小傳》、《玩命再劫》以及兒童教育電視節目《芝麻街》、《卡通頻道》等影視作品配樂。

無尾熊小子近年以多媒體音樂劇場形式投身劇場創作，知名作品《機器人情歌》（Nufonia Must Fall）以其原創繪本改編，在全球巡演引發熱烈迴響，並獲得美國《紐約時報》及英國《衛報》盛讚，連著名港星吳彥祖在欣賞過後，都大讚無尾熊小子「將表演提升到完全不同的層次」。

此次節目並規劃【夜遊劇場】活動，12/24（六）演出結束後，將由DJ無尾熊小子、木偶設計師派翠克・馬特爾、電影導演AJ柯基達基斯等人擔任解說領隊，一同帶領事前報名觀眾，在舞台上近距離探索舞台布景配置和機關。跨域學習教學指引手冊《衛武營Call Cue青少年》，2022年秋冬號也選入《蚊子爵士夢》作為介紹主題，為響應節能減碳改採無紙化製作並提供免費下載。