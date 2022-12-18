由Super Chill Events主辦的《Hardwell Rebels Never Die - World Tour Taipei》戶外電音派對，是曾獲得全球百大DJ第一名、荷蘭電音王者Hardwell（硬威爾）的台灣專場秀，原定今晚8點在台北大佳河濱公園舉行，怎料活動開始前3小時，Super Chill Events在官網發布活動臨時取消的公告，宣布接獲Hardwell團隊通知，因天氣因素無法來台，導致舞台、北上的粉絲全白搭一場。

Hardwell團隊稍早也發出聲明。（摘自臉書）

公告寫到，由於越南富國島機場遭遇強風襲擊，我們接獲Hardwell團隊告知，Hardwell的私人飛機無法順利起飛，我們很遺憾地宣布《Hardwell Rebels Never Die - World Tour Taipei 》確認取消。請妥善保管您的票券，我們會全額退票，並於本週公告退票細節辦法。對此有粉絲表示「已到現場然後說取消」、「活動DJ都是當天才到臺灣的嗎」、「不可思議的是，飛機不能飛來台灣是剛剛才知道的嗎」。

稍早Hardwell也發出官方公告，他表示，嗨台北的粉絲們，我跟團隊早上抵達越南富國島的機場準備出發去台北，因為強風關係，富國島機場不允許飛機起降；一切未明朗的情況下，我們一直待在機場等待塔台的最新指示，直到下午我們接獲通知，確認我的私人飛機無法起飛前往台北。

對於這樣的突發狀況，Hardwell稱感到很錯愕與難過，他表示，很不幸地這個狀況並不是我能控制的，我跟團隊們也用盡一切方法到最後一刻，看是否有機會能夠飛到台北演出。我會想辦法補償你們。請見主辦單位Super Chill Events的最新公告，並密切留意後續全額退票細節公告。