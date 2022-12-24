孫先生7歲就確診肌無力，20多歲時因工作壓力導致病情加劇，經由醫師調整藥物後有效控制症狀。（袁庭堯攝）

57歲的郭先生2008年發病時天天抽筋，全身無力，接受正規治療後，目前可以維持運動、正常生活。（袁庭堯攝）

高雄長庚醫院24日在衛武營國家藝術文化中心舉辦「肌無力照護成果」衛教發表會。（高雄長庚醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

現場提供病友及家屬肌無力症檢測器具。（袁庭堯攝）

「肌無力症」是一種影響神經肌肉接點的自體免疫疾病，無家族病史，病患會突然四肢肌肉無力，甚至可能引發呼吸衰竭致命，好發於20至40歲女性、60歲以上男性。高雄長庚醫院提醒，可透過神經、抽血檢查得知，用藥得宜可維持正常生活品質。

肌無力症全台患者僅5000餘人，為了服務南部病患，2019年高雄長庚神經內科部由醫師蔡乃文醫師、陳淑芳、許哲維和黃至誠組建「肌無力症照護團隊」，同時成立「高雄長庚肌無力症病友會」，透過定期衛教講座，積極了解病友需求及傳遞新知。2020年設立「高雄長庚肌無力症特別門診」，方便南部病友能就近獲得專業照護。

去年新冠肺炎疫情肆虐下，不少病友對於疫苗注射有諸多疑問，蔡乃文呼籲病友務必接種肺炎鏈球菌、流感等疫苗，預防肺部感染。照護團隊也集結北部醫學專業建議及病友意見，編輯成「高雄長庚肌無力症手冊」，協助病友面對病情。

孫先生7歲就確診肌無力，主要症狀為眼球無法對焦和眼皮下垂，治療後均穩定。20多歲時因工作壓力導致病情加劇，開車時甚至必須閉上一隻眼睛，才能避免複視影響。經由醫師調整藥物後有效控制症狀，投入志工的他鼓勵病友們積極就醫、找回生活品質。

「我連拿筆寫字、拿杯子喝水都會抽筋！」57歲的郭先生2008年發病，每天都像重感冒，爬樓梯都像背著一個大人般沉重，還出現複視症狀，歷經多家醫院診斷後才確診，接受正規治療後，目前可以維持運動、正常生活。

當肌無力症出現急性惡化時，病友常會感到恐懼而無法選擇合適的治療，臨床醫護人員也會因病況變化快速而焦慮。因此照護團隊設計了「決策輔助工具」以及「肌無力症危象照護流程」，協助病友了解各種急性治療的差異，也讓醫護人員能更有效率地照顧重症病友。「決策輔助工具」的設計也在院區品管中心的推薦下，參加2021年中衛發展中心品質競賽並獲得銅塔獎肯定。