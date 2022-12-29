大陸疫情升溫，近日傳出有許多人出現「白肺」症狀，恐怖的名稱讓不少民眾聽了很害怕，胸腔重症科醫師蘇一峰表示，所謂的白肺，正確名稱應該是肺炎重症或急性呼吸窘迫症，全世界的加護病房裡面都會有，他自己手頭上也有幾個白肺患者，因此這並不是大陸才有的疾病。

蘇一峰昨在臉書上分享，傳大陸因為疫情出現了「白肺」，讓許多人聽了很恐慌，但其實所謂的白肺，正確名稱應該是「肺炎重症」或「急性呼吸窘迫症」。而這個狀況全世界的每家醫院裡面都會有，並不是只有大陸才有。

蘇一峰表示，他自己手頭上目前也有「白肺」患者，應該說，每家醫院的加護病房裡面應該都會有一大堆白肺的患者喔！而他應該也可以算是台灣的白肺專家了。

貼文引起網友討論，不少人坦言，當初聽到「白肺」的時候，真的覺得很恐怖也很害怕，後來看了醫師解釋才知道，這不是新的疾病才鬆了一口氣，很討厭有些人應要拿一些陌生的病症名稱亂嚇人。