顏伯松說，今年天氣不穩、忽冷忽熱，又逢一個多月的枯水期，導致茶產量相較去年減少1至2成，去年、前年白茶一斤價格甚至跌至2000餘元，他奪冠後周邊白茶茶菁價格趨穩，目前一斤來到3000餘元。（蔡雯如攝）

新北市三峽區統一茗茶第6代茶農顏伯松，茶園栽種青心柑仔面積約0.2公頃，依不同季節生產三峽白茶、蜜香紅茶、碧螺春、東方美人茶，堅持嫩採方式，並向國寶師黃文雄請益製作白茶技術，今年在全國首屆台灣白茶評鑑獲得頭等獎，使得三峽白茶價格連帶趨穩。農業局表示，目前白茶比賽茶已上市，請民眾把握機會，品嚐限量白茶。

三峽是製茶重鎮，當地空氣濕潤涼爽、雨量均勻，土壤富含有機質，因其獨特的環境條件，非常適合種植茶葉，每年2至4月份主產碧螺春綠茶、5至8月則是生產蜜香紅茶，三峽區農會近年也鼓勵茶農在秋季研製白茶，採摘葉背具有多茸毛芽葉品種的鮮嫩芽葉，用不炒不揉的方式，自然陰乾或萎凋乾燥製成。

由於三峽白茶是在冷涼的氣候環境手工採摘、加工一心二葉的嫩芽葉，採摘標準極為嚴格，因此是白牡丹等級的珍貴茶類。

42歲顏伯松大學畢業後，與弟弟承接家業，照顧年產量800至1000台斤的青心柑仔茶園，並依不同季節生產三峽白茶、蜜香紅茶、碧螺春、東方美人茶。顏伯松說，他的阿祖是日據時代的保正，茶園經營至今近百年，他接手經營後，除了跟家人學習製茶技術，堅持嫩採方式，也盡量維持自然農法，避免使用慣性農藥或除草劑，並嘗試透過小旅行、蝦皮等社群平台擴大行銷。

顏伯松說，今年天氣不穩、忽冷忽熱，又逢一個多月的枯水期，導致茶產量相較去年減少1至2成，去年、前年白茶一斤價格甚至跌至2000餘元，多數茶農都沒有將白茶賣光，由於白茶萎凋時間需要3天，不像一般茶葉只需12至18小時，製程較為困難、冗長，因此他特地向國寶茶師黃文雄請益，希望精確拿捏萎凋的程度。

顏伯松表示，黃文雄是地方製茶的代表人物，為人熱心，對方都會毫無保留傳授技巧，對晚輩相當照顧，有問必答，他也參與茶業改良場文山分場辦理相關製茶技術課程，在多名貴人幫助、自身努力下，才能奪得台灣白茶評鑑頭等獎，另外也收穫新北市優良蜜香紅茶比賽金獎。

顏伯松強調，他奪得冠軍後，冠軍白茶價格來到一斤1萬餘元，但更重要的是帶動了周邊農友的茶菁價格，目前普通白茶一斤3000餘元，價格趨於穩定。

農業局長李玟表示，新北市致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑與製茶技術競賽，提升茶農製茶技術，讓消費者在一年四季春、夏、秋、冬季節，可以喝到不同發酵程度的綠茶、紅茶及類白茶，攜手與農會建立三峽茶葉新品牌，在地茶品可洽三峽區農會（02）2671－1002洽統一茶行電話（02）2668－1876，更多活動詳情可於「新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢。