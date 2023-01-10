距離農曆春節僅10餘天，台中市長盧秀燕10日清晨特別視察台中魚市場、果菜市場，了解今年魚貨、蔬果供銷情況，她表示，養殖魚部分供應量與價格穩定，部分捕撈魚類因供應量較少、價格較去年同期漲了約1成；蔬果部分今年供應量與價格都持平，至於肉類近來售價也有微幅調漲，但仍在可接受的範圍內。

盧秀燕表示，市府持續關注三大批發市場供應情況的價格、數量與品質，為此今天清晨視察三大市場供銷情況，在魚市場部分，養殖魚類供貨穩定，但海洋捕撈海鮮數量較少，價格也比去年漲了約1成，以民眾過年喜愛吃的白鯧來說，每公斤價格千元以上，建議民眾可以改吃價格僅1／5的黃金鯧，口感也很不錯。

盧秀燕走訪攤商時也不忘分享挑選魚貨及海鮮保存技巧。台中魚市場指出，年前魚貨有小幅上漲，但價格都還合理範圍內；近期平均日交易量達53噸、平均價格每公斤149.6元，其中養殖魚貨均價每公斤約125到135元、沿近海魚貨每公斤165至180元。

蔬果部分近日供貨穩定且價格平穩，台中果菜運銷公司表示，近來水果每天平均供應量約450公噸，平均交易價格每公斤50.2元、價格比去年同期的57.9公斤還低一些；蔬菜部分則因為天氣較冷，日交易量約213公噸、平均交易價格每公斤32.1元。

肉品部分，近日價格也較之前有些微漲幅，農業局指出，大安肉品市場近來每天豬隻拍賣頭數約1900頭，每公斤交易價格約84.7元。