根據往年經驗，農曆春節假期的第一天，台中市1999專線諮詢量較平時約增加1至2倍，為協助市民解決各種疑難雜症，1999話務中心春節期間不打烊，而為慰問話務人員的辛勞，市長盧秀燕16日特別到話務中心發送紅包，她強調，包括警察、消防及環保、交通人員，春節期間都不能休假，代表市民感謝城市英雄的奉獻。

用市長特資費包紅包，盧秀燕在市議員朱暖英、劉士州及市府研考會主委劉彥澧等人陪同下，慰問1999話務中心人員，盧秀燕說，1999專線是市府重要的服務體系之一，年節期間許多市民有各項緊急需求，都尋求1999協助，話務人員全年無休的服務，相當辛苦，也呼籲市民在春節期間，盡量多用網路搜尋各種問題的解決辦法，減少話務人員工作量。

劉彥澧指出，通常春節連假第一天及假期結束前，1999話務量較大，以去年春節連假首日小年夜來說，話務量約2400通，較疫情前的平日期間平均每日1000通計算，成長約2至3倍，其中以垃圾清運的問題占最大宗，其餘包括疫情相關疑問、路燈不亮及動保問題佔次要。

劉彥澧表示，「1999台中市民一碼通」從2009年成立至今，累計話務量超過1601萬通，近兩年因疫情嚴峻，相關話務量有增加情況，以去年來說，1999話務量就暴增近93萬通，話務人員工作雖繁忙，仍快速吸收各類資訊、提供民眾高品質服務，滿意度達99.34％、文字應答服務滿意度也有98.2％。

市府研考會強調，民眾在農曆春節期間若遇到急迫的民生問題，像是經濟扶助、災害救助、食物援助等，1999專線24小時提供專人協助，民眾可多加利用。