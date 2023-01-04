大陸疫情狂燒，加上進入春節返台高峰，中央流行疫情指揮中心公布，國內本土疫情今天破3.3萬大關，境外移入個案大增541例，更是創下有史以來最高，對此指揮中心發言人莊人祥表示，除了與對岸疫情高峰有關，加上國境鬆綁，民眾出國旅遊也暴增有關，並指出，未來境外移入個案應都會維持在這個數字。

台灣今天境外移入個案高達541例，創下2020年有疫情以來，公布數的最高紀錄。但其中有多少來自大陸？莊人祥表示，由於目前入境人數多，只要陽性就通報，無法一一進行疫調，國籍比對困難，今天公布的數字，還包括一月二日、三日的入境陽性數，之後會陸續比對。

對於今天境外數字創下新高，莊人祥評估，應有兩原因，第一仍是與大陸入境旅客大增有關，另一個則是反映上周連假期間，很多民眾出國旅遊後確診的數字。

莊人祥指出，最新統計1月1日入境人數為1萬9千人，1月2日為2萬8千人，1月3日也有2萬7千人。國境鬆綁後，民眾出國旅遊人數大增，加上上周是連假，人數更是暴增。

莊人祥也表示，未來境外移入個案，大都會保持「這個程度」，尤其接下來又逢春節，將是境外移入個案持續高峰。

另外本土疫情也不斷升溫，根據疾管署官網，台灣近7天平均確診數為2萬5177例，在全球排名第五。第一名為日本13萬1375例、第二名為韓國6萬4056例、第三名為美國5萬3707例、第四名為德國2萬8382例。台灣平均七天增加率高達33%。

莊人祥則表示，會在前五名與民眾落實通報有關，顯示台灣大部分民眾還是有通報，數字透明。