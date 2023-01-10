疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增2萬4503例本土新冠肺炎個案及560例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。指揮中心表示，今日新增的病例數較上周二少146例，減少約0.6％，境外移入560例為2020年疫情以來新高。

疫苗部分，指揮中心表示昨(9)日總共接種5萬0336人次，其中莫德納次世代疫苗接種4萬5350 劑。

指揮中心表示，今日新增之2萬4503例本土病例，為11,396例男性、13,092例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,759例)，臺中市(3,207例)，高雄市(2,997例)，臺北市(2,719例)，桃園市(2,335例)，臺南市(1,990例)，彰化縣(1,099例)，新竹縣(695例)，苗栗縣(671例)，屏東縣(660例)，新竹市(592例)，雲林縣(544例)，南投縣(394例)，嘉義縣(383例)，基隆市(356例)，宜蘭縣(346例)，嘉義市(272例)，花蓮縣(175例)，金門縣(119例)，臺東縣(116例)，澎湖縣(69例)，連江縣(5例)。

指揮中心指出，今日新增26例本土病例死亡個案，為13例男性、13例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、24例具慢性病史、16例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月7日至今(2023)年1月6日，死亡日期介於去年12月27日至今年1月7日。

指揮中心說明，今日新增560例境外移入個案中，為319例男性、241例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月10日至今年1月9日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,097,554例確診，分別為43,563例境外移入、9,053,937例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,608例COVID-19死亡病例，其中15,589例本土，另19例為境外移入。