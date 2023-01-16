中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增15,632例COVID-19確定病例，分別為15,409例本土個案及223例境外移入；另確診個案中新增40例死亡。疫情監測組組長周志浩表示，比起上周一下降9%，疫情平穩下降中。

指揮中心表示，今日新增之15,409例本土病例，為7,318例男性、8,076例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,163例)，臺中市(1,987例)，桃園市(1,878例)，高雄市(1,724例)，臺北市(1,575例)，臺南市(1,231例)，彰化縣(625例)，新竹縣(544例)，新竹市(406例)，苗栗縣(371例)，屏東縣(325例)，雲林縣(280例)，南投縣(254例)，基隆市(241例)，宜蘭縣(198例)，嘉義縣(184例)，花蓮縣(132例)，嘉義市(119例)，臺東縣(71例)，金門縣(54例)，澎湖縣(38例)，連江縣(9例)。

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為21例男性、19例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、38例具慢性病史、29例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年10月17日至今(2023)年1月13日，死亡日期介於去年10月26日至今年1月13日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增223例境外移入個案中，為163例男性、60例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月16日至今年1月15日。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,255,742例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,027,485例排除)，其中9,225,106例確診，分別為45,303例境外移入、9,179,749例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,873例COVID-19死亡病例，其中15,853例本土，個案居住縣市分布為新北市3,080例、臺北市1,728例、臺中市1,687例、高雄市1,573例、臺南市1,182例、桃園市1,170例、彰化縣1,029例、屏東縣614例、雲林縣521例、南投縣508例、苗栗縣439例、嘉義縣416例、宜蘭縣332例、基隆市324例、嘉義市269例、花蓮縣268例、新竹縣264例、臺東縣198例、新竹市173例、澎湖縣40例、金門縣38例；另20例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。