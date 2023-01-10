新冠病毒不斷變異，近期世界各國再掀新一波疫情。一名網友分享，他在4張防疫險過期前確診，本以為打過7劑疫苗不太可能染疫，但壓線確診真的賺翻了，而且確診以後症狀很輕微，連藥都沒吃就好得差不多，引起網友討論，不少人看到超驚人的疫苗接種數量，開玩笑稱原PO是超級疫苗人。

一名網友昨在PTT上發文分享，他打了7劑、共3種不同廠牌的疫苗，本來以為自己穩了，結果卻在防疫保單過期的前2周壓線確診，好險感染後的症狀很輕微，就只有低燒、喉嚨卡痰和頭痛而已，讓他連止痛藥和退燒藥都懶得吃，也很好奇在眾多保單過期前中獎，到底該怎麼慶祝才好呢？

貼文引起網友討論，不少人看到原PO總共打了7劑疫苗都驚呆，「為什麼你可以打7劑？」、「你也打太多了吧」、「超級疫苗人」、「到底是什麼職業可以打這麼多疫苗」、「 疫苗超人是你」。

對此，原PO也留言解釋，他就在政府某個不起眼的單位工作，會打到7劑疫苗，其實是因為先前參與過聯亞疫苗試驗接種了3劑聯亞疫苗，後來因為聯亞疫苗EUA未通過，因此他又去打了「MMBM（莫德納+莫德納+BNT+莫德納）」等4劑疫苗。

不過，也有眼尖網友發現原PO根本是假抱怨、真炫耀，在防疫保單過期前確診，意味著有機會可以申請到確診的保險理賠，而且一次還可以申請4張，根本就是多一份年終獎金，「該發錢了吧！賺爛了」、「年終入袋」。