新冠疫情持續燒，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學預估，今年春節兒童急診來診人次恐創3年來新高，輕症患者來看病，候診時間可能長達2至4小時，提醒家長做好防疫措施，可以打次世代疫苗的就快去打，提前預防絕對會比春節擠在急診看病要好。

謝宗學昨在臉書上分享，從目前的診量趨勢來推估，今年春節假期兒童急診的來診人次，可能會是過去3年來最高，重症醫療量能也會是過去3年來最緊張的時期，預估輕症患者候診的時間會拉長到2至4小時，若檢傷二級以上的急重症病人越多，檢傷三級以下輕症的候診時間可能會再延長。

謝宗學指出，新冠肺炎、流感和病毒型腸胃炎將是春節假期感染症三大主軸，除了戴口罩、勤洗手外，符合接種次世代新冠肺炎疫苗資格的大人和小孩，建議盡快去接種，因為春節期間生病看診將是一件耗費時間的事情。

謝宗學表示，提前做一些預防措施，保護孩子不要生病，絕對比春節的時候在擁擠的急診候診還要好，希望大家都能開心過節，不要和他在急診室相見。