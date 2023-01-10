農曆新年即將到來，很多家庭都會貼春聯，一名男網友表示，昨下午岳父傳了一張自己寫的3字書法春聯，要他猜看看是什麼字，但他怎麼看都猜不到，將其PO上網，讓許多網友也苦惱，當中有人看出他岳父寫的是英文，「Happy new year」。

原PO昨（9）日於臉書社團《爆廢公社二館》上傳一張LINE對話截圖，只見岳父傳了一張自己手寫的書法3字春聯，要他猜猜看是什麼字？他看了許久仍看不來，崩潰地說，「根本猜不出來什麼字，難爆了。」

圖文上線，網友也猜測，「撿到錢？」、「撿到槍？」、「臉愁悵？」、「臉張張」、「臉很假？」、「感覺岳父是寫撿到槍？」、「臉好醜」、「撿破爛」、「撿靈嬰？」、「第一眼看像是『臉很假』」、「一定是撿破爛，選我正解」、「小篆的字體我寫很多，就是沒有寫過這3個」、「都不要回讓岳父尷尬？」

留言中有不少人解答，「你岳父寫的是英文喔！Happy new year」、「新年快樂不是嗎？」、「那是英文字啊」、「Happy new year選我正解」、「新年快樂的英文啦」、「厲害，Happy new year寫成這樣」、「是英文，用國字的角度當然不會唸」。