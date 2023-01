農曆新年即將到來,很多家庭都會貼春聯,一名男網友表示,昨下午岳父傳了一張自己寫的3字書法春聯,要他猜看看是什麼字,但他怎麼看都猜不到,將其PO上網,讓許多網友也苦惱,當中有人看出他岳父寫的是英文,「Happy new year」。

原PO昨(9)日於臉書社團《爆廢公社二館》上傳一張LINE對話截圖,只見岳父傳了一張自己手寫的書法3字春聯,要他猜猜看是什麼字?他看了許久仍看不來,崩潰地說,「根本猜不出來什麼字,難爆了。」

圖文上線,網友也猜測,「撿到錢?」、「撿到槍?」、「臉愁悵?」、「臉張張」、「臉很假?」、「感覺岳父是寫撿到槍?」、「臉好醜」、「撿破爛」、「撿靈嬰?」、「第一眼看像是『臉很假』」、「一定是撿破爛,選我正解」、「小篆的字體我寫很多,就是沒有寫過這3個」、「都不要回讓岳父尷尬?」

留言中有不少人解答,「你岳父寫的是英文喔!Happy new year」、「新年快樂不是嗎?」、「那是英文字啊」、「Happy new year選我正解」、「新年快樂的英文啦」、「厲害,Happy new year寫成這樣」、「是英文,用國字的角度當然不會唸」。