周五（20日）就是24節氣中的大寒，也是全年最後一個節氣，命理師柯柏成在臉書粉專分享大寒開運方法，特別提醒需在大寒前清掉舊春聯，並在除夕（21日）前把新春聯貼上，以免觸犯禁忌。

柯柏成說，今年因為過年早的關係，因此除夕的前一天為小年夜，也就是今年的1月20日16時19分交節氣，接著提醒到還沒換新春聯的，最晚大寒（20日）前要把舊的春聯清掉，並在除夕（21日）晚上前把新的春聯貼上，以免觸犯禁忌。

柯柏成指出，若想開運或在過年期間試手氣的朋友，在大寒（20日）後到立春2月4日前，可穿戴上有紫色點綴的服飾，但千萬不可穿全身紫，否則反會弄巧成拙，一點點紫色元素就足夠開運，要上牌桌的朋友可測試看看。

柯柏成說，大寒這天有很特殊的祕法可做，例如過去和某人因誤會而心存芥蒂，但又覺得這份情緣結束可惜，大寒這天很適合主動和對方聯繫，無論是非對錯，先和對方道歉，接著再送點禮物或主動打招呼，很容易將誤會冰釋。