辛苦工作一整年，不少民眾都很期待公司發年終獎金，一名女網友表示，公司近日發年終，她才知道公司每年都強迫要慈善捐款，而且同事最少都捐4千元，讓她看了壓力很大，也無法理解為何要強制員工捐錢，引起網友討論，不少人痛批公司道德綁架很不妥，做善事是好事，但不應該是用這樣的方式。

一名女網友近日在Dcard上分享，她在某間規模不小的科技廠工作，最近領到年終獎金以後，才知道公司裡面有個不成文的規定，那就是每年都會舉行「慈善捐款」，她私下偷偷問了幾個比較資深的同事，大家都說公司文化是一定要捐的，而且每個人捐多少錢都會被公布出來。

女網友崩潰地說，做善事的方法有很多種，如果老闆真的很想要行善的話，大可以自己捐10億元，為什麼要以道德之名，綁架全體員工呢？最慘的是這麼大一間公司，大家都被洗腦得很嚴重，有個員工尾牙中獎但只捐了幾千元，還會被其他員工說「中那麼多錢，只捐這樣會被罵吧！」

貼文引起網友討論，「爽用員工薪水做企業形象囉，還能抵稅」、「憑什麼要員工用他自己的錢替公司做善事，雖然說這是好事請，但不能用強迫的方式，更何況還把每個人捐的金額公布出來」、「我先生說他們公司也都是強迫捐款，會直接從薪水扣」、「我們公司也曾強迫員工捐出一日所得」。

原PO補充說，要求員工捐錢，但年終也沒有多給，每個人就2個月而已，而公司的員工都被洗腦成功，她很困擾又不知道該跟誰講，因為同部門的員工都乖乖捐款，而且最少都有捐4千元，讓她為此感到壓力很大。