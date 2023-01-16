春節10天連假到來！台中港務分公司指出，自1月20日至1月29日期間，為落實交通機構春節期間港口不打烊的服務理念，已妥善規畫各項服務措施，讓旅客、航商、貨主能安心過好年；拖船、交通船及帶解纜服務，排班輪值皆保持24小時服務，加水站比照平日提供相同服務。

台中港務分公司指出，全日24小時提供引水、船舶交通服務、船席指泊及港勤船舶調派服務。監控中心全日24小時提供港區聯絡事項及緊急事故通報聯繫等業務。

棧埠作業服務部分，長榮貨櫃裝卸業：農曆除夕（1月21日）當天船舶作業至十六時後停止作業，農曆正月初一（1月22日）上午八時開工作業。萬海貨櫃裝卸業：農曆除夕（1月21日）當天船舶作業至十六時後停止作業，農曆正月初一（1月22日）上午八時開工作業。

中櫃貨櫃裝卸業：農曆除夕（1月21日）當天船舶作業至十六時後停止作業，農曆正月初二（1月23日）上午八時開工作業。一般散雜貨裝卸業：農曆除夕（1月21日）當天船舶作業至十二時止，但全船作業未能於當日十二時完工者，則延長至十六時為止。農曆正月初一至初三（1月22、23、24日）停止作業，正月初四（1月25日）上午八時正式開工作業。

穀類裝卸業：東森國際股份有限公司農曆除夕至正月初三（1月21日至24日）停止作業，正月初四（1月25日）上午八時正式開工作業。管道、石化品、砂石、台電及安順煤炭等專業碼頭，則採取輪班方式依航商需求持續於春節期間作業。旅客服務措施：台中港112年春節連假期間無客輪預報航班。

安全整備及災害應變：台中港務分公司各單位已於春節前完成各項災害防救及應變整備等春安準備工作，以確保春節期間港區安全。於春節期間排定各幕僚長輪值，並要求各級主管與災害防救專責等相關人員保持通聯暢通，隨時因應緊急狀況。持續掌握商港區域航道、錨地水域及港埠設施狀況，並與各救災應變單位保持通聯管道，遇有事件發生時，能迅速反應處理，維護港埠設施、船舶與貨物安全。

台中港務分公司強調，因應春節10天連續假期，台中港務分公司及港區各相關單位已做好準備，提供最安全、最優質的服務。航商、業者及民眾於春節期間有任何服務需求，可電話洽詢臺中港務分公司監控中心(24小時專人服務電話：04-26562164、或經理陳予澄 行動電話：0937-212985)。