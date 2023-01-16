美國佛州一名32歲男子麥肯齊（Marquis Mckenzie Sr.）16歲時因為持有非法槍械入獄，雖然他在獄中表現良好，但是出獄後因為更生人的標籤，讓他無論是升學或是求職總屢屢碰壁，最後他轉念一想，決定發揮在獄中學習累積的清潔專長，自行創立清潔公司，果然成功變身年薪逾450萬的創業家。

綜合外媒報導，麥肯齊16歲時因持有槍械入獄服刑2年，原本4年的緩刑因為出獄後表現良好，提早2年結束。他在獄中也憑藉努力，取得美國「普通教育發展證書」（GED），等同擁有高中文憑，不過當他決定申請大學攻讀幼兒教育學位時，卻因為外界對於更生人的偏見而被勸退，就業也屢屢碰壁，「看到履歷表上有一欄『曾被判重罪嗎？』的選項，我就知道自己完全沒希望了」。

好在天無絕人之路，麥肯齊回憶入獄期間，打架鬥毆、刺傷是美國監獄的日常，不過自己很幸運被分配到清潔打雜的工作，得以在打掃的過程中獲得內心上的平靜，暫時逃離外在的高壓環境，也因為全心投入打掃，他連續6個月獲得整潔比賽第一名。這份成就感讓他嗅到了商機，並決定自行創業，「既然我在獄中能藉由打掃獲得認同，在外面能有多難？我要清的建築，絕對不會比監獄還要髒」。

2015年，麥肯齊創辦了「污垢大師」（The Dirt Master），負責辦公室的清潔，並在7年內轉虧為盈，截至去年，公司營利達9.2萬美元（約合新台幣280萬元）。除此之外，麥肯齊也在佛州權利恢復聯盟（Florida Rights Restoration Coalition）工作，希望能替更生人爭取恢復投票權，而身兼兩份工作、每周工作超過80小時，更讓他的年薪達到15萬美元（約台幣450萬元）。

儘管工作非常疲憊，卻也讓麥肯齊更加堅定自己的信念，他的清潔公司雇用了超過80名更生人，他也希望藉由自己的故事鼓勵跟他有類似情況的人，「你的過去不能決定你的未來，也不該阻礙你邁向成功」。