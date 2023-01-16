美國食品藥物管理局（FDA）及疾病管制中心（CDC）日前發布「BNT次世代雙價疫苗」安全警訊，65歲以上長者接種後恐增加缺血性腦中風的可能性。目前國內尚未採購該款疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，我國未來不排除採購，美國目前是初步警示，但仍然持續接種，代表風險沒有升高，指揮中心會持續注意未來發展。

對於美國對BNT疫苗發出安全警訊，王必勝表示，美國是資訊非常透明的國家，對於疫苗安全性非常重視，因此有一層又一層的警示系統，目前是初步警示，表示看到有病例增加，他們會進一步監測及研究；以美國現在持續接種的狀況來看，代表有監測到警訊，但沒有到風險升高的地步。

王必勝表示，雖然現在國內沒有採購BNT次世代雙價疫苗，但未來不排除採購，「這件事對我們非常重要，我們會持續注意這方面的發展」。

指揮中心今天上午召開專家會議，討論國內次世代雙價疫苗政策。指揮中心發言人莊人祥說明，有部分專家委員建議，除了購買莫德納之外，可能需要另一款mRNA疫苗做選擇，但也有專家委員表達不同意見。王必勝表示，專家提供我們非常多建議和意見，不管是疫苗種類、施打間隔、品牌，指揮中心會作為制定政策的參考。