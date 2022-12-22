31歲鄭姓女子在新北市淡水區私開美容工作室，宣稱可幫人消除刺青，1名彭姓年輕正妹支付1萬850元找鄭施術，鄭女卻在過程中因雷射強度及時間掌控不當，造成彭女右上臂2度燒燙傷，士林地檢署偵結，認為鄭女無醫師執照卻擅自替人動手術，依違反醫師法、過失傷害罪起訴鄭女，不法所得沒收。

起訴指出，鄭女私自經營個人美容室，透過IG分享各種美白護膚、除斑除雷射的成果，彭女看到後，因為右臂有1個刺青想要去除，透過網路聯繫、預約，於2021年11月9日起，陸續前往工作室進行3次除刺青手術，並支付1萬8500元。

手術過程中，鄭女先使用來源不明，內含lidocaine、prilocaine、tetracaine等成分的麻醉藥物，抹在彭女刺青部位，接著再以雷刺刮除刺青，但鄭女疑因技術、經驗不夠純熟，強度及灼燒時間無法掌握，最後導致彭女右上臂、前臂有1.5％體表面積，遭到2度燙傷，深及真皮深層恐會留疤。

術後彭女每天疼痛不已，最後憤而向鄭女提告，但鄭在庭訊時，竟表示進行的不是除刺青手術，而是美白保養，否認違反醫師法，但檢方另找來王姓男子，他證明2021年11月時，也花了2萬多元，找鄭幫忙除刺青，不過他比較幸運順利消除，沒被燙傷。

鄭女後來以24萬元，與彭女達成和解，士林地檢署日前偵結，認定鄭女未有醫師執照，卻私下進行雷射除刺青手術，還使用不明的麻醉藥劑，擅自執行醫療業務，依違反醫師法第28條、過失傷害罪起訴，因鄭女矢口否認，毫無悔意，建請法院從重量刑，向2人收取的手術費用則宣告沒收。