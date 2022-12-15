口腔癌患者歷經手術過後，嘴邊會修補上一塊肉團，也因為這塊肉團，患者經常會有流口睡的困擾。高雄醫學大學附設中和紀念醫院外科部長郭耀仁團隊，創新研發階梯皮瓣來改變嘴唇變形，讓病人術後不再有嘴部閉合不全的問題，更攜手財團法人金屬工業研究發展中心合作研發全球第一款具組織切除勻吸取裝置系統(Tissue Resection Power-assist System)，嘉惠了許多口腔癌病患。

郭耀仁為國際知名整形重建手術專家，專長為頭頸癌重建手術，每次看到口腔癌病患因為嘴邊的肉團影響美觀，而不願將口罩拿下，醫者仁心的他，決定為口腔癌患者解決這項煩惱。

郭耀仁經過多年的研究，決定捨去傳統手術切割肥厚皮瓣，導致不均勻及出血風險的方法，而嘗試改以創新研發階梯皮瓣來改變嘴唇變形，讓病人閉口不全問題也獲得解決。

郭耀仁在手術室看到骨科以迴旋刀進行關節鏡手術，因此啟發他的靈感，將迴旋刀也應用在皮瓣抽脂手術，於是運用此系統結合新式手術成功治療病患，初期成果已於2018年2月發表在國際頂尖美國《整形外科年鑑(Annals of Plastic Surgery)》，迄今已造福近百名病人。

但郭耀仁仍精益求精，構思改良研發器械，因緣機會之下，郭耀仁與台灣最強的醫材中心金屬工業中心合作，與共同改良刨削研發設計；此項器械系統設計具人體工學，並達到安全快速效果，採用低阻力、高切削刀具並結合快速吸取裝置，微創快速安全操作，可減少出血及手術時間，避免併發症，此「新式階梯皮瓣合併微創刨削刀系統進行唇頰變形嘴角閉合不全重建」產品，2021年獲得第18屆國家新創獎後，今年再次獲得第19屆國家新創精進獎肯定。

郭耀仁表示，團隊設計不同粗細及長短切削系統，同時進行切削及吸取組織效果，今年在台灣醫療生技展會場中展示原型改良機種，獲得許多好評及詢問，並將產品命名為「KP kits」，未來可運用在關節鏡相關手術，去除肥厚皮瓣組織，甚至醫美抽脂、體雕領域。近日已申請多國專利，並已與廠商承接授權生產，未來將佈局國際市場為台灣發光。