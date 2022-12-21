臺北市立動物園的大貓熊「團團」上月才病逝，今天又傳出大食蟻獸「口袋莎」和胎兒日前因難產死亡，加上高齡長頸鹿「菊忠」也在前（12/19）天夜間猝逝，動物園表示，雖然生、老、病、死本來就是生物界永遠不變的循環與定律，但依然讓照顧過牠們的動物園同仁們感到不捨與哀傷。

大食蟻獸「口袋莎」因難產不幸過世。(臺北市立動物園提供)

臺北市立動物園指出，保育員透過觀察大食蟻獸日常的紀錄：體重增加、外陰和乳頭逐漸腫脹、超過兩個月沒有發情等跡象，加上採集尿液檢驗孕酮，多管齊下評估大食蟻獸「口袋莎」應該是在今年6月初時和「三平」交配成功、順利懷孕。估算預產期將落在11月底到12月初左右，隨著產期將至，保育員除了早早備妥生產所需的物品之外，也加強觀察大食蟻獸準媽媽的生理變化，隨時準備迎接大食蟻獸寶寶的到來。

大食蟻獸「口袋莎」超音波產檢。(動物園提供)

12月5日晚間，保育員觀察到「口袋莎」開始焦躁不安的踱步；12月6日早上，發現準媽媽已經破水，「口袋莎」雖然一直持續用力，但寶寶卻遲遲生不出來，之後「口袋莎」開始顯露出疲憊的難產現象，於是趕緊通知獸醫師，將「口袋莎」送至動物醫院進行麻醉助產。

臺北市立動物園指出，在獸醫師的協助下，胎兒仍無法順利引出，且腹部超音波顯示胎兒的心跳微弱，隨即進行剖腹產。在剖腹產時獸醫師發現「口袋莎」的子宮漿膜面有舊的創傷，傷口與腸道已嚴重沾黏，致使胎兒取出不易。胎兒取出後無自主呼吸，經搶救後雖然回復呼吸心跳並緊急啟動人工哺育，但寶寶仍然虛弱，在出生2日後死亡。

臺北市立動物園指出，大食蟻獸「口袋莎」因難產手術期間失血較多，麻醉後續甦醒較慢，產後非常地虛弱，加上可能因為剖腹產傷口不適的關係，「口袋莎」都不願意進食或喝水，醫療照管團隊雖然持續積極地給予治療及產後護理，但「口袋莎」仍不幸於12月12日凌晨死亡。

至於長頸鹿「菊忠」猝死，臺北市立動物園表示，長頸鹿的保育員昨（12/20）天清晨上班時，發現長頸鹿「菊忠」倒臥在室內欄舍，已明顯死亡。保育員回看監視器畫面，顯示「菊忠」在前（12/19）天晚間開始出現不適的症狀，站立的時候會搖晃，後來體力不支躺下休息後就無法再起身活動，期間長頸鹿家族的成員會不時靠近「菊忠」看看牠的狀況，到了晚間9點30分左右，影像中已看不到「菊忠」有呼吸和動作等反應。醫療照管團隊經病理解剖後，確認「菊忠」的死亡原因為老化及器官衰竭。

「菊忠」（前）1999年1月15日誕生於臺北市立動物園，享年23歲11個月。(臺北市立動物園提供)

「菊忠」1999年1月15日誕生於臺北市立動物園，享年23歲11個月，死亡時的體重為810公斤。根據世界動物園和水族館共同登錄的資料庫顯示，在圈養環境下，「菊忠」的年紀已經超過90%的長頸鹿個體，若以雄性個體50%的存活率來看，平均壽命約落在10歲左右。

高齡的長頸鹿「菊忠」在前（12/19）天夜間猝逝。(動物園提供)

臺北市立動物園說，「菊忠」近幾年因為關節老化的關係，走路相對緩慢，但在家族中仍佔有優勢地位，可以優先進食，牠的胃口不錯，平日裡保育員也會多採摘一些樹葉讓牠享用。保育員預期氣溫驟降，還特地在室內欄舍多放了墊料和保溫設備，希望讓長頸鹿一家可以舒服的度過寒冬，沒想到「菊忠」卻突然在12月19日晚間過世。

臺北市立動物園表示，雖然生、老、病、死本來就是生物界永遠不變的循環與定律，但大食蟻獸「口袋莎」母女和長頸鹿「菊忠」接連過世，依然讓盡力照顧牠們的保育員感到不捨與哀傷。但或許生命的價值不在於壽命的長短，而是這些動物們曾經陪伴我們溫馨的回憶，期望大家將對動物們的感恩與不捨，轉化為關懷生命與保護自然環境的力量，繼續向生命虛心學習。