歲末年終，華山基金會苗栗縣區天使站結合縣政府與國營單位與民間企業，22日在縣府大廳舉辦「冬至寒冬暖送愛、百兔齊聚賀新春」關懷弱勢長輩活動，由副縣長鄧桂菊與議長夫人陳美琦兩位公益大使，偕同來賓在春節燈籠題字祈福，並號召社會各界響應寒冬送暖，踴躍捐助年菜守護獨居老寶貝，攜手做愛心、幸運一整年。

響應華山基金會關懷弱勢長輩的單位，有中油公司探採事業部、信邦電子、京元電子、台電苗栗營業處、上林藥師藥局、冠軍磁磚、明峰科技、欣晏有限公司及後龍萬善祠（百姓公）等單位。副縣長鄧桂菊率先代表縣府捐助10萬元，議長鍾東錦夫人陳美琦亦拋磚引玉；另有縣議員余文忠、曾玟學、陳光軒、黎煥強及贊助單位代表，也聯袂出席關注老人福利議題。

副縣長鄧桂菊表示，根據社會處統計，縣內列冊獨居老人約有1000多人，縣府本著「善待老人就是善待未來的自己」的施政主軸，推動一系列關懷長輩的福利服務措施，例如目前已成立202處社區照顧關懷據點，普及率全國數一數二，另委託海青老人養護中心與安老協會，一起關懷各鄉鎮市獨居老人，建構多元完整的老人福利服務網絡，以提升老寶貝的健康與生活品質。

鄧桂菊說，今年春節連假有10天，獨居長輩尤應受到關懷與照顧，希望社會各界踴躍發揮愛心，捐助年菜讓這些長輩過個好年，大家一起做愛心，相信會幸運一整年，平安喜樂，做生意的業績長紅，從政者深得民心、任務達標。她說，議長鍾東錦的另一半也是下屆縣長夫人陳美琦的出席，更象徵寒冬送暖的善行與守護老寶貝的政策將延續不斷。

陳美琦表示，未來不論在日照、長照或社區關懷據點各領域，都會持續強化並使其更臻完善，讓更多銀髮族獲得更優質的關懷，活得更快樂而且有尊嚴，她也號召更多企業和熱心人士，加入關懷獨居長輩的行列，企業甚至可考慮為員工加薪讓他們過好年，還可以留住更多在地青年才俊，為家鄉打拚。

華山基金會指出，基金會結合企業資源和社會力量，提供弱勢失能、失智、失依老人免費到宅服務，在台澎金馬設立近400個愛心天使站，服務近3萬名長輩；苗栗地區預計在春節前送出970份年菜，內容為7項乾貨為主的食材，有香腸、香菇、肉鬆、麻荖、麵線、年糕、海帶嫩芽，還有義工打製的毛帽圍巾，以及大師揮毫充滿喜氣的春聯；另於元宵節前送湯圓到長輩住處，可以祭拜祖先或料理食用，送獨居弱勢長輩一份祝福與溫暖。

目前正發起2023常年服務及第20屆「愛老人，愛團圓」公益行動，響應「愛老＋1」每位1950元（1250元送愛到家＋700元愛心年菜），因疫情影響，社福單位募款普遍更加艱難，期盼各界伸出溫暖援手，透過華山基金會線上捐款成為老寶貝的守護天使，愛心電話037-373627杜小姐。