牙齒退化、記憶減退，獨居老人生活不便，加上社會高齡化的種種隱憂，台中市政府實施多元政策與服務，提供多項長者福利，串聯台中市府各局處，讓需求者享更好的照顧待遇，也能扛起年輕人的照顧負擔。例如從敬老愛心卡使用範圍更多元，以及由政府主動審核老人健保，加上假牙補助與長照服務的雙管齊下，盼望大家多使用社會資源，真正帶給社會發展穩健力量。

伴隨老化，牙齒出問題更引發多種後續隱憂，舉凡營養失衡降低抵抗力，說話發音不清楚影響社交，最嚴重恐增加失智症的風險。因此台中市政府發現問題刻不容緩，針對65歲以上銀髮族提供假牙補助，從單顆活動式假牙補助最高上限20,000元，到上下顎全口活動假牙能補貼40,000元，可以說是面面俱到。

面對家中失能者，政府呼籲「照顧者別苦撐」，除了身心障礙者可申請外，50歲以上失智者、55歲以上失能原住民、65歲以上失能長輩都有長照服務的申請資格，提供照顧及專業服務、交通接送服務、輔具及無障礙環境改善服務，以及支持家庭照顧者的喘息服務。

在台中市，敬老愛心卡的實用性無可取代，一卡在手即享坐車、運動、看診等補助，且發卡數還在持續增長，計程車的使用率更在一年增加了41%，真正為長者的生活設想周到；另外，更恢復老人健保補助，由市府主動審核資格，不用毫無頭緒處理申請程序，已有8成長輩享有健保補助，每人每年省下近萬元的支出。

除了長者的安全面面俱到外，市府社會局更關心長輩們的社群活性，激勵心理健康與重視自我價值，不只在公寓內設立服務據點，從多樣化的課程吸引民眾參與，包含各式肌力班及運動會，讓人活到老學到老。另外提供10台老人文康車，讓偏鄉獨居長者加入，縮短城鄉差距，老人也能開創自己的社交圈，增進意氣風發的尊嚴。

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