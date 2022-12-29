前金管會檢查局局長李進誠17年前涉嫌洩漏查黑中心偵辦進度讓股市禿鷹牟利，歷審在貪汙重罪和洩密輕罪來回擺盪，更三審只依洩密罪判處6月徒刑，可易科罰金，檢上訴後，最高法院撤銷，台灣高等法院更四審依公務員對主管事務圖利罪判處4年6月徒刑，褫奪公權3年，可上訴。

李進誠擔任金管局局長期間在2005年3月11日凌晨1點在台北市一家酒廊，洩漏金融秘密、偵查秘密予林明達、陳俊吉，又14日晚間在該酒廊對記者高年億洩漏有關勁永公司作假帳之事；15日下午洩漏金融秘密、偵查秘密予記者高年億，間接圖利林明達、陳俊吉放空勁永公司股票，分別獲取不法利益1543萬多元、471萬多元。

李進誠在2005年5月16日，在北市大安區某餐廳，將記載人頭帳戶「乃嘉」、「寶燕」、「明達」、「芸如」、「賈淇」、「蓬先」等姓名、券出張數、券入張數、市場百分比、排行名次字條之金融秘密、偵查秘密洩漏予林明達。

高院更四審認為，李與同案被告碰面、聚會，及放空（融券賣出）、回補（融券買進）勁永公司股票舉動之時序，參照證人證述及扣案與卷內相關資料綜合研判，足以認為他與同案被告放空勁永公司股票最終得以獲利間，有相當因果關係。

李涉犯連續洩漏國防以外之秘密罪、貪汙治罪條例第6條第1項第4款之圖利罪，從一重之圖利罪處斷。

更四審審酌李男曾任高檢署檢察官，竟未謹慎自持，僅因友人交情，連續洩漏應保守之金融秘密、偵查秘密，達成勁永公司股價下跌，使所洩漏之對象因而獲取不法利益達2000多萬元，造成社會大眾對金檢局產生嚴重之不信任感、影響投資人對我國股市之信心及意願，判刑4年6月，褫奪公權3年。可上訴。