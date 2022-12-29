台中市政府警察局28日舉行局務會報會議，局長蔡蒼柏並為29名陞職人員授階，蔡親自為同仁配掛階級章，以表彰陞職人員榮譽，同時表達祝賀之意，蔡蒼柏說，陞職是責任的加重，期許同仁在新的工作崗位上繼續發揮所長，共同維護台中良好治安。

警察局指出，就111年下半年退休或職務調整遞移職缺統案檢討完竣，其中陞職職缺包括三線一星、二線四星、二線三星、二線二星及一線四星職務，經統計二線四星陞職三線一星平均年資為8年10個月，二線三星陞職二線四星為11年11個月，二線二星陞職二線三星為11年2個月，二線一星陞職二線二星為8年1個月，另一線三星陞職一線四星為21年3個月。

局長蔡蒼柏表示，因警察人員人數眾多，而陞職職缺有限，所以同仁陞職實屬不易，這次陞職一線四星職務人員中計有3人基層年資超過30年才榮陞巡佐等職務。

蔡蒼柏說，陞職以員警兼備品德操守、專業能力、工作績效評比外，更需兢兢業業的付出與努力，始能獲得陞職的機會，尤其基層員警全年無休風雨無阻，每日默默執勤、擔服街坊巡邏、守望、犯罪偵查及維護善良風俗，全天候守護市民的生命財產安全，他表達感謝並肯定同仁付出。

台中市政府警察局指出，持續建立公開、透明化之人事作業，以促進同仁信賴及向心力並鼓勵同仁持續精進執勤及專業能力並體察民眾的需求，提升警察工作效能及服務品質。