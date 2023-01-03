台北市長蔣萬安甫就任，民進黨立委何志偉今指出，北投區公所居然發生「國旗倒掛」，直言市府的螺絲鬆到什麼程度？台北市民政局長陳永德今天下午道歉，表示同仁並不是故意的，向民意代表及各界表示歉意，這種現象以後不會再發生。

何志偉今在臉書批評，新任的台北市府上任11天，在2023年上班第一天發生「國旗倒掛」，是螺絲鬆到甚麼程度？他預測，新任台北市府會說未來會加強管理，但這絕對不會是最後一次。

陳永德下午受訪時強調，發生國旗倒置並不是故意的，雖然已立即發現、檢討改進，馬上移除導正，他也向民意代表及各界表達歉意，這種現象以後不會再發生，以後會重複巡視，「非常抱歉，這種事我相信以後不會再發生。」

北投區公所發新聞稿說明，經查證後為夜班工作人員於1月3日早晨8時升旗時所生疏失，並非刻意或有意造成，本所亦於第一時間發現後即行改正。

北投區長于保雲表示，對於造成此次誤失，本所定當檢討改進，並做複式檢查的預防工作機制。對本次造成市府、民代及民眾的困擾，深為致歉。