台北市長蔣萬安甫就任，民進黨立委何志偉今指出，北投區公所居然發生「國旗倒掛」，他批評市府的螺絲鬆到什麼程度？要蔣萬安出面認錯，或示範如何把國旗掛好；何志偉也說，此舉可能觸犯《刑法》，對國家名聲有嚴重影響。

何志偉今日透過臉書表示，新任的台北市府上任11天，在2023年上班第一天發生「國旗倒掛」，是螺絲鬆到甚麼程度？他預測，新任台北市府會說未來會加強管理，但這絕對不會是最後一次。

何志偉說，他今日接到民眾憤怒的投訴，台北市區公所竟然發生國旗倒掛的重大失誤，「國旗倒掛」被認為代表發生國難或該地淪陷、向敵方投降，對國家名聲有嚴重影響。

他指出，此舉甚至可能觸犯《刑法》第160條，意圖侮辱中華民國，而公然損壞、除去或污辱中華民國之國徽、國旗罪，最重可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

何志偉批評，世足賽都踢完了，蔣萬安居然上演倒掛金鉤，這是有刑責的，「拜託蔣萬安先生不要出這種低級錯誤，要馬出來認錯，不然就出來示範如何把國旗掛好掛滿掛正掛對，不然你就掛掉了」。

而據了解，北投區公所獲悉後已將國旗掛正。