基隆市政府民政處每年都會舉辦殯葬服務業查核評鑑，一向以推動永續概念的擁恆文創園區再度獲獎，獲民政處頒發優等獎。日前民政處將獎座頒發給鎧辰開發集團，由總裁陳振豐代表接受。陳振豐表示，感謝基隆市政府的第五度肯定，該公司也將持續努力。

殯葬服務業查核評鑑是各縣市政府年度針對殯葬業進行的評鑑，評鑑的內容包括了組織管理、土地使用、健全財務、服務設施及安全等。擁恆文創園區在各方面評分都達到90分以上，再度獲得基隆市政府肯定，也代表該園區不管在環境、服務等各面向都獲得評鑑委員的肯定。

鎧辰開發總裁陳振豐表示，非常高興能夠獲得消費者與市府的肯定，未來也將再繼續努力，將殯葬行業跳脫傳統的印象，以文化深度為基礎，發揚獨具特色，讓擁恆文創園區成為個觀光、打卡景點以及最尊榮的「最後的家」。

陳振豐說，感謝擁恆文創園區同仁近三十年的付出，在五十三公頃的廣大草原上，打造一片人間天堂。更同樣以「家」的概念塑造親人永恆的家。透過團隊的專業，把以往所謂的「陰宅」提升為一個很陽光尊榮的園區。

陳振豐指出，擁恆文創園區從土地取得開始，29多年來積極打造來者以遊、生者以慰、逝者以安的園區，突破這項產業過往給人的既有印象，讓生命回到「最後的家」能夠非常尊榮、文化深度且受到尊重。

擁恆文創園區最為人所熟知的，包括影視天王豬哥亮在此長眠。去年立法委員余天的女兒余苑綺，身後也在余家人的安排下，與余天的好兄弟一起在此安奉。