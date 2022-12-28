台中市公車日前被爆出司機把乘客趕下車毆打，昨晚更發生公車撞上走在斑馬線上的一家三口，釀1死3傷悲劇。市議員周永鴻指出，盧市府108年對公車業者補助近30億元，但公車卻連最基本的安全都無法達成，要求交通局深切檢討現行公車評鑑制度、不要粉飾太平。交通局回應，除要求客運業者落實行車安全教育訓練外，今年起也將評鑑指標行車安全的配分提高，督促業者重視行車安全。

周永鴻表示，本月台中公車就發生兩起駕駛對乘客態度惡劣，甚至辱罵毆打的事件，7日一位印度籍人士搭乘中鹿客運時講電話，被司機咆哮要求下車；22日一位住在台中的香港人搭乘台中客運290路時，替駕駛辱罵行動不便的長者抱不平，駕駛將乘客趕下車後毆打。27日晚上豐原客運公車在北區學士路、英才路口撞上走在斑馬線的一家三口，造成母親和坐在嬰兒車內的1歲兒子不幸身亡。

周永鴻說，交通局才剛公布今年公車營運與服務評鑑結果，17家業者中有11家獲得甲等，但班次嚴重誤點、趕乘客下車的中鹿客運、毆打乘客的台中客運和撞死路人的豐原客運都名列甲等。周永鴻痛批，盧市府108年起每年補助公車業者預算都接近30億，到今年累計已經超過百億，結果市民搭公車還要擔心最基本的安全問題。

周永鴻呼籲，交通局深切檢討現行公車評鑑制度是否能有效促進業者改善營運品質，市長盧秀燕也應該正視公車的各種問題，讓市民能找回信心，安心乘車，不要粉飾太平。

交通局表示，將持續督促客運業者落實行車安全，除要求客運業者落實行車安全教育訓練外，今年起也將評鑑指標行車安全的配分提高，透過提高公車評鑑行車安全佔總分的比例，以及持續辦理行車安全教育訓練，雙管齊下督促業者重視改善行車安全。

交通局指出，針對交通部提及客運公司需要求駕駛「行經路口慢看停」，此標準列入年度補助計畫評鑑內，將配合辦理，並持續滾動式檢討公車評鑑指標的項目及配分。