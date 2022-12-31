小朋友到壽山動物園參訪。（柯宗緯翻攝）

街頭藝人與小朋友互動。（柯宗緯翻攝）

小朋友在展場觀察白手長臂猿。（柯宗緯翻攝）

高雄壽山動物園12月中旬試營運以來，累計逾5萬人次參觀。元旦連假不休園，但現場不開放購票，仍採預購制。為因應周邊停車空間有限，高市觀光局建議，遊客可搭乘56號公車直達，其中加碼元旦3天連假期間，從高捷鹽埕埔站上車，可獲限量驚喜小禮。

壽山動物園指出，元旦連假採門票預購制，是為提供動物適應人潮的緩衝措施，同時將人流及交通順暢做為優先任務，感謝所有關注動物園動態的民眾給予支持與體諒，未來將視動物狀況逐步開放名額，造福更多喜愛動物的朋友。

園方在元旦假期特別準備賀禮，力邀樹德科技大學黑豹啦啦隊及祖韻文化樂舞團熱力開場，街頭藝人也將在園區內與大小朋友互動，讓寶貝放電、大人充電，帶給大家不一樣的遊園體驗。

不過，由於動物園停車空間有限，圓方呼籲，遊客搭乘56公車可直達動物園大門口，在捷運鹽埕埔站或輕軌文武聖殿站，也可轉乘56號公車抵達壽山動物園，假日更加密56號公車班次為10分鐘一班。

為降低對周邊區域的交通影響，在2023年1月底前例假日仍維持行駛台鐵美術館站（行經台泥停車場）往返壽山動物園接駁車，並將視人流情況調整加密班次，提供遊客最佳的旅遊服務。至於先前百貨公司及中央公園往返壽山動物園的接駁專車服務已告一段落。

此外，自即日起至2023年2月28日止，交通局推出刷乘車碼免費搭56公車優惠方案，再加碼推出期間限定快閃活動，跨年元旦連假12月31日、1月1日及1月2日這3天到高捷鹽埕埔站搭56公車到動物園，有機會獲得限量驚喜小禮物。