元旦連假夜市商圈人潮眾多，大啖美食小吃，卻把方便當隨便。有民眾直擊一中街變電箱被當成垃圾桶，上頭擺放著許多空飲料杯及塑膠袋，讓他調侃「一中街的垃圾桶好特別」，畫面曝光也讓網友搖頭，感嘆台灣人素質有待提升。

原PO在PTT八卦板發文表示，自己在元旦連假到一中街閒晃，眼前一幕讓他大感驚訝，「發現一中街的垃圾桶好特別欸，怎麼這個垃圾桶不用裝垃圾袋啊？」，疑似來商圈消費的客人有樣學樣，隨手把垃圾、飲料杯放置在變電箱上方，越堆越多擺好擺滿。

畫面引起網友熱議，不少人跟著開酸「台灣最美的風景」、「台中市民最有公德心了，啾咪」、「台人水平不過爾爾」、「這算不錯了，還有集中」、「一中掃外圍的學生超可憐，之前都會踢到空的便當呵」、「沒委員會管理的就是這樣亂」、「我以為是廣場放的大桶子，以前台北有行人垃圾桶也這樣」。

有人認為應該裝設垃圾桶解決亂象，不過卻遭到反駁「擺垃圾桶無法解決，以前有擺，商家住家一大包直接塞滿，不要小看民眾的水準，清潔頻率要很高」，也有網友認為應該釜底抽薪，力推店家減塑，「禁商家使用一次性餐具」。