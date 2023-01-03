基隆市長謝國樑3日上午表示，目前垃圾隨袋徵收正由環保局進行分析研究，預計將在今年下半年才會完成，市府將會積極研究此一政策對民眾造成的影響。謝國樑強調，雙北市垃圾處理費都已隨袋徵收，這也是基隆未來目標，未來一定會隨袋徵收，至於起始點，市府仍在評估中。
謝國樑說，先前他曾接到民眾陳情，以為元月1日起基隆垃圾處理費將隨袋徵收，但目前垃圾隨袋徵收的規畫，還在環保局進行分析研究，預計要到今年下半年才會完成。
環保局長馬仲豪表示，環保局自去年10月到今年11月委外進行垃圾處理費隨袋徵收政策的評估，在這段期間，市民丟垃圾的方式都不會改變。請市民放心，若未來市府會推動這項政策，也將在配套充分完成、充分宣導後，才會實施。
謝國樑說，台北市及新北市實施垃圾處理費隨袋徵收已經很多年了，從環保與垃圾減量的角度來看，這項政策是基隆市府未來的方向及目標，未來一定會隨袋徵收。至於何時會展開，市府還在評估中。
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