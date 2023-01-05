基隆市長謝國樑（右）與八代市長中村博生（左）相談甚歡。（張志康攝）

日本熊本縣八代市長中村博生與議長成松由紀夫，5日率團拜會基隆市長謝國樑。八代市與基隆市自2018年便締結姊妹市，長年有著友好關係，謝國樑表示，今年4月是雙方締結友好城市協定的五周年，期待雙方未來在各領域的密切互動，堅定雙方友好情誼。

謝國樑在副市長邱佩琳陪同下，在市府貴賓室接見中村博生及成松由紀夫一行人，中村博生當面祝賀謝國樑就任基隆市長，並表示將於2月中將率市民組團再訪基隆，謝市長當面邀約屆時再會面。

這次八代市來訪是帶著八代市羽球協會與台灣的羽球選手交流，謝國樑表示，他非常重視兒童權益與教育，樂見八代市羽球小選手和基隆的孩子互動，期盼打造基隆成為亞洲最有愛的城市，希望透過這次會面，雙方未來有更多的互動，無論是貨運、郵輪等航線互通，以及在觀光、教育、文化、產業等領域相互合作，堅定雙方情誼。

另外，謝國樑也特別提到，基隆市與日本八代市是關係密切的友好城市，八代市每年都帶著特色農產品到基隆舉行八代物產展，深受市民喜愛。八代市在二月中將會再度來訪基隆，他當面向中村博生市長邀請共進晚餐，討論未來兩地各項交流計畫，增進城市友誼。謝市長盼日後帶議員前往當地交流，促進雙方觀光與商業效益。

中村博生表示，受到新冠疫情影響，闊別三年再次到訪基隆，發現城市與街道景觀的改變，此行兩地小學生進行羽球友誼賽，感謝市府提供協助。中村市長舉台積電到熊本縣設廠為例，期待兩地港口的直航航線深化交流，促進彼此經濟發展。