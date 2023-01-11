農曆春節將至，基隆市長謝國樑11日上午公布基隆市政府為兔年準備的春聯與限量一元紅包，市民除可自里長服務處領取外，也將於16日、17日兩天，在基隆市成功市場、仁愛市場、果菜市場、信義市場親自發放。祝福市民新的一年能夠鴻「兔」大展。

今年基隆市政府贈送的春聯提詞使用「鴻兔大展」四字，春聯圖像設計兔子貫穿圖字，象徵人民勇敢突破困境框架，唯有改變才能創造更好更棒的基隆。謝國樑說，去年受疫情影響，許多民眾在艱困挑戰下努力生活，期許今年的經濟與各行各業能夠嶄新突破。

兔年春聯基隆市政府將透過民政系統分發到里長，里長將會派發到各家戶，民眾也可以民眾也可以直接到里長服務處領取。

另外，基隆市政府也準備了限量的「一元復始」紅包，以「台灣頭，兔躍新程」、「新基隆，鴻兔大展」為祝福期許，以玉兔跳躍2023為意象。謝市長也親自留言，感謝市民朋友支持並自勉共同努力為基隆打拼。

謝國樑也將在1月16日上午9時在成功市場、10時30分在仁愛市場；17日上午6時30分在果菜市場、8時30分在信義市場發放限量一元紅包，祝賀全體市民新年快樂，萬事如意。