Selina日前首度挑戰親手抱兔子。（任真美好提供）

農曆兔年即將來臨，任家萱（Selina）日前特地赴兔子咖啡餐廳，與兔子近距離接觸，並熱情提早與粉絲拜年。首度親手抱著兔子的她，表示雖然以前有養過愛犬Pinky的經驗，但第1次親手抱到活生生的兔子，心情難免緊張，「畢竟兔子跟狗狗不同，所以相處起來的感覺也不太一樣。」

她當天抱起兔子時，深怕兔子從她身上跳走，整個人變得很緊繃，只能按照店員的指導，不停的「按奈」、溫柔撫摸著兔子。談到新年工作計畫，她直言，受到疫情的影響，導致許多工作都受到些許的限制，但在去年生日時推出Podcast新節目《迎任而解》，期待在節目中跟大家分享生活，也盼新年在主持工作上，有新的節目開展，更多的與大家見面、嘗試不一樣的生活經驗。

她近年忙著經營自創的食品品牌副業，所有細節皆親力親為，透露雖然品牌去年同樣受到疫情衝擊業績，表現不如預期，但在過年前推出新品上架，期待在食品的電商市場，再創出亮眼的成績。

她同時還開心許下新年新願望，希望在新的一年，疫情快點退散，「大家能再次恢復生活的日常；粉絲、家人和朋友們，都能平安健康地迎接1個快樂的兔年！」