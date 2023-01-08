台中市清潔月，環保志工動員大清掃。（台中市環保局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市清潔月，環保志工動員大清掃。（台中市環保局提供／陳淑芬台中傳真）

新年除舊佈新，台中清潔月自去年12月24日啟動。環保局長陳宏益今天表示，清潔隊加強垃圾清運服務至1月21日除夕，為加速清運民眾廢棄家具及抽除化糞池，市民可向轄區清潔隊預約安排，清潔隊過年期間不打烊，採定時定點收運，全市共638處，每處停留5至30分鐘。

台中市環保局表示，為鼓勵市民提前進行年終居家環境大掃除，環保局春節前夕受理「巨大家具」及「水肥」清運服務，登記至1月19日止，呼籲市民及早向各轄區清潔隊預約。

此外，台中市環保局昨天結合30名環保志工在潭子區進行環境大掃除；民間企業發動員工200多人在筏子溪淨溪，環保局呼籲，市民可配合台中清潔月期間，加強戶內清潔打掃與戶外環境整頓，在天氣漸暖時，不忘清除登革熱孳生源，健康乾淨迎新春。

潭子區大富環保志工隊去年甫獲選台中市績優環保志工隊，隊長廖金木今天表示，里內部分閒置空地常遭亂丟垃圾、盆器及輪胎等廢棄物成為髒亂點，尤其，下過雨後易積水，恐成為病媒蚊的孳生源，昨天動員30名志工動手整理，清除社區髒亂點及隱藏的積水孳生源，降低社區病媒蚊指數。

企業富邦人壽舉辦淨溪活動，中三區部主管董福志昨天帶領200多名同仁及親友至筏子溪展開淨溪行動，在2個多小時內共清理出200多公斤廢棄物，身體力行企業永續經營ESG的觀念，南屯區清潔隊派專車協助垃圾清運，環保局綜合計畫科長陳星勻也到場宣導環境教育、垃圾分類等觀念。