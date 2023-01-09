苗栗縣通霄鎮烏眉里通霄垃圾掩埋場，去年10發生大火造成嚴重空汙，近期不斷有大型車輛進出，載運俗稱「底渣」的再生粒料進場整地，鎮長張可欣接獲民眾通報，邀集代會主席徐淑雲等人會勘，眾人質疑再生粒料可能含毒或重金屬，因此張可欣決定將底渣送驗，要求停止底渣進場。

張可欣接獲通報，邀集鎮代會主席徐淑雲、多位鎮代等人共同到現場勘查。（通霄鎮公所提供／李京昇苗栗傳真）

通霄鎮垃圾掩埋場去年10月發生大火，造成嚴重空氣汙染，火勢延燒將近3天才撲滅，鄰近居民都聞到燒焦惡臭、苦不堪言，近日有民眾發現掩埋場有大型車輛出入，疑似載運底渣來整地，引起居民注意。

張可欣接獲通報，邀集鎮代會主席徐淑雲、多位鎮代等人共同到現場勘查，並請現場負責人員報告垃圾場情況。張可欣說，她才發現原來在她上任前，就已經開始運送再生粒料到垃圾掩埋場，且運輸數量已高達 5240公頓，公所甚至花費9萬5千元請怪手整地，以備為後續的垃圾場改造計畫鋪路，但地方民代毫不知情，她當下立即下令停止運輸。

張可欣表示，雖然再生粒料合法，經過製程讓廢棄物能再生利用，但以目前的法規和苗栗縣的自治條例，並無強制各鄉鎮必須消化這些因焚燒垃圾後的產物，即使申請過程完全合法，但我與現場代表們立場一致「目前，都並不想要 」。

公所清潔隊指出，再生粒料是經環保局核備可再生利用，主要計畫垃圾場改造及鋪路使用。但前往會勘的張可欣、徐淑雲等人質疑再生粒料可能含毒或重金屬，因此眾人除要求停止底渣進場，也將送驗「毒性」，之後再研議是否繼續執行。