國安基金將在10日召開委員會議，屆時將公布2022年第四季的進場投資金額，以及帳面損益，由於2022年10月底台股急殺，其中最低點更殺到12629點，這段期間使國安基金必須斥資更多銀彈護盤，使國安基金目前動用護盤的額度，已超過545億元，比起第三季所公布的季報投資約112億元，增加至少超過逾400億元，但帳面虧損僅9億元，可說展現相當好的操盤成績。帳面虧損在2022年底為9億，不過現在已經轉為正數，大約帳面賺30億左右。

國安基金此次護盤的金額，超過2008年的金融海嘯進場護盤金額的542億元，當時三個月內國安基金動用542億元進場護盤，當時大盤指數最低在5641點，但如今台股的大盤指數是當年的2倍以上，而且整個上市公司的市值更是當年的好幾倍，使國安基金此時護盤更為吃力，再加上這次市場所受到的衝擊，有通膨、有戰爭、有疫情、經濟衰退、以及公債價格飆漲造成金融體系的不穩定，再進而產生對股市的惡性循環，因此現在國安基金護盤的情境，比起2008年複雜得多，因此目前動用的銀彈已與2008年旗鼓相當。

根據國安基金內部評估當前市場環境，由於俄烏戰爭仍持續、疫情對經濟的影響仍未落底、聯準會雖然升息力道放緩，但和通膨相關的多個經濟指標仍不穩定，影響股市的多空訊息仍不斷交戰之中，且今年全球幾乎全陷入經濟衰退，尤其新興市場的經濟衰退會否成為金融體系安定的新變數，這些都是當前市場關注的焦點，而且美國道瓊、費城半導體等指數，12月以來一直下跌，由於台股與美股連動性高，尤其是科技股，這使台股受更多衝擊。而據側面了解，由於整體市場環境變數太大，因此為了避免「雪上加霜」再加深股民的恐慌，因此，國安基金此次委員會議，仍作成繼續護盤的決議。