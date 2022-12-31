年底聚餐多，有些人會玩小遊戲助興，就有一名男大生玩遊戲慘輸被處罰，直接吞下5顆壯陽藥，返家後與女友翻雲覆雨，不過激戰後小弟弟卻一直持續堅挺3小時，異常狀況讓他十分擔心，也造成心理陰影。醫師指出，陰莖若異常勃起，最慘下場是恐無法再勃起，千萬不可亂開玩笑。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑在節目《醫師好辣》中分享案例，一名男大生與友人聚餐時，因玩遊戲對賭，結果輸到吞下5顆壯陽藥，明顯超出治療用的劑量，結果男大生返家與女友親密接觸，藥效也開始作用，前一小時的表現有如AV男優般勇猛，不過完事後卻發現小弟弟持續堅挺，直到3個小時後陰莖才自行消退，讓他心有餘悸，也影響後續恩愛時的表現，才到醫院諮詢。

邱鴻傑指出，陰莖連續勃起4小時還未消退為「異常勃起」，通常是須以針頭插入放血，讓充血的陰莖得以消退，「這時候抽出來的血是黑的，因為是缺氧血困在裡面出不來，放血放到它整根軟掉為止。」

邱鴻傑也警告，自己在急診室曾幫過數名男病患「放血消腫」，如果放血仍無效，就只能動手術替陰莖建立回流通道，雖然勃起狀態可以馬上消退，不過這輩子恐怕再也無法勃起，提醒男性勿亂吃壯陽藥，以免造成不可逆的傷害。