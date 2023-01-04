44歲的來自克魯郡（Crewe）的布魯克斯（Gavin Brooks）是一名英國士兵，是2個孩子的爸，他患了陰莖癌，去看了3次醫生，3次都遭到誤診，但當他的醫生意識到這一點已經太晚了，布魯克斯為此付出了一半的陰莖，而且可能很快就沒命了，為了家庭，他準備前往德國醫治。

據德國《圖片報》（Bild）3日報導，3分之1的陰莖癌患者（歐洲每10萬名男性中就有1人）在確診後5年內死亡，診斷出腫瘤得越晚，死亡的機會就越大。2021年夏天，布魯克斯注意到他的陰莖上長了東西。他告訴《每日郵報》：「最好方式描述它的方式，就是像包皮裡的一圈組織或硬皮。」連接包皮和陰莖的皮膚撕裂了，開始出血，小便時也很疼。我知道這不正常，我需要為此去看醫生。」

布魯克斯就前往了一家軍事診所接受檢查。軍醫認為這是一個疣（菜花），但我不知道我是如何得到的，因為我已經結婚20年了，在這段時間里只有1個固定性伴侶。」

誤診4周後，布魯克斯再次站起來去看同1個醫生，他仍然認為是癌症，不是疣，同一診所的第2位醫生這次診斷為真菌感染，並為他開了藥膏。

當這也無濟於事時，布魯克斯拜訪了1家性病診所。2021年12月，在那裡，經過皮膚測試，他才得到正確的診斷，很快的，外科醫生將他的陰莖1分為2。

外科醫生試圖對癌腫瘤進行手術，並試圖挽救他一部份私人的部分。「他們抬起我的陰莖，把它切成兩半，從我的腿上取下皮膚組織做成龜頭，但它是平的，上面有一個洞。」

手術切除了布魯克斯的一半陰莖，但外科醫生並沒有拿走他的膽量幽默：「我稱它為我的科學怪人陰莖，」

但手術無法阻止癌症的發生。去年4月，它仍然擴散了。布魯克斯接受了兩次化療，並對腹股溝淋巴結進行了手術但沒有成功。

Gavin Brooks, 45, a soldier has explained how he needed half of his penis surgically removed after doctors misdiagnosed his cancer three times.



Gavin Brooks, 45, of Crewe in Cheshire, has now been warned he might only have a year left to live.https://t.co/UAnBFvUNWD pic.twitter.com/IUShqDKyp0 — Mirror African Diaspora (MAD) (@MAD_DIASPORA) January 3, 2023

醫生警告布魯克斯，他可能只剩1年的生命。這位英國人確信，如果他們能立即發現癌症，這一切都不會發生：「如果我早點被診斷出來，我可能只需要做一個包皮手術，這樣就可以避免其餘的手術和化療。」

現在，布魯克斯把希望寄託在德國的醫生身上：「我希望能在國外接受治療，使癌症縮小，延長我的生命，這樣我就能盡可能長地活下去。」

因為這個家庭的男人仍然與他10歲的兒子喬爾傑（Jorje）和15歲的女兒卡姆倫（Camren）有計劃。

「我的兒子喬爾傑說，有一天他將參加世界盃，我仍然希望能到場參加。」