44歲的來自克魯郡（Crewe）的布魯克斯（Gavin Brooks）是一名英國士兵，是2個孩子的爸，他患了陰莖癌，去看了3次醫生，3次都遭到誤診，但當他的醫生意識到這一點已經太晚了，布魯克斯為此付出了一半的陰莖，而且可能很快就沒命了，為了家庭，他準備前往德國醫治。
據德國《圖片報》（Bild）3日報導，3分之1的陰莖癌患者（歐洲每10萬名男性中就有1人）在確診後5年內死亡，診斷出腫瘤得越晚，死亡的機會就越大。2021年夏天，布魯克斯注意到他的陰莖上長了東西。他告訴《每日郵報》：「最好方式描述它的方式，就是像包皮裡的一圈組織或硬皮。」連接包皮和陰莖的皮膚撕裂了，開始出血，小便時也很疼。我知道這不正常，我需要為此去看醫生。」
布魯克斯就前往了一家軍事診所接受檢查。軍醫認為這是一個疣（菜花），但我不知道我是如何得到的，因為我已經結婚20年了，在這段時間里只有1個固定性伴侶。」
誤診4周後，布魯克斯再次站起來去看同1個醫生，他仍然認為是癌症，不是疣，同一診所的第2位醫生這次診斷為真菌感染，並為他開了藥膏。
當這也無濟於事時，布魯克斯拜訪了1家性病診所。2021年12月，在那裡，經過皮膚測試，他才得到正確的診斷，很快的，外科醫生將他的陰莖1分為2。
外科醫生試圖對癌腫瘤進行手術，並試圖挽救他一部份私人的部分。「他們抬起我的陰莖，把它切成兩半，從我的腿上取下皮膚組織做成龜頭，但它是平的，上面有一個洞。」
手術切除了布魯克斯的一半陰莖，但外科醫生並沒有拿走他的膽量幽默：「我稱它為我的科學怪人陰莖，」
但手術無法阻止癌症的發生。去年4月，它仍然擴散了。布魯克斯接受了兩次化療，並對腹股溝淋巴結進行了手術但沒有成功。
醫生警告布魯克斯，他可能只剩1年的生命。這位英國人確信，如果他們能立即發現癌症，這一切都不會發生：「如果我早點被診斷出來，我可能只需要做一個包皮手術，這樣就可以避免其餘的手術和化療。」
現在，布魯克斯把希望寄託在德國的醫生身上：「我希望能在國外接受治療，使癌症縮小，延長我的生命，這樣我就能盡可能長地活下去。」
因為這個家庭的男人仍然與他10歲的兒子喬爾傑（Jorje）和15歲的女兒卡姆倫（Camren）有計劃。
「我的兒子喬爾傑說，有一天他將參加世界盃，我仍然希望能到場參加。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。