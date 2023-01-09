德國豪華汽車品牌賓士（Mercedes Benz）表示，儘管印度盧比貶值恐讓車價上漲，不過它仍樂觀預期今年在該國市場銷量可望有兩位數成長。去年賓士在印度銷量激增41％至15,822輛，創下它在該國有史來最高紀錄。