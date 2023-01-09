德國賓士看好印度 預期今年銷量有兩位數成長 00:012023/01/09 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國豪華汽車品牌賓士（Mercedes Benz）表示，儘管印度盧比貶值恐讓車價上漲，不過它仍樂觀預期今年在該國市場銷量可望有兩位數成長。去年賓士在印度銷量激增41％至15,822輛，創下它在該國有史來最高紀錄。 德國將採購新自走砲 回填贈烏的PzH 2000 《國際產業》德天然氣進口銳減12.3% 挪威成主要來源國 《國際經濟》德國擴大電力出口 對法國首見順差 #賓士 #德國 #兩位數成長 #該國 #看好印度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 來自大陸旅客 德國將要求COVID-19快篩陰才能入境 22:552023/01/05 國際 軍醫連續誤診 英國軍人痛失半截「那話兒」命剩一年 17:342023/01/04 國際 全球車市穩中求進 電動車可望衝刺 04:102023/01/06 投資理財 挪威單兵裝備大廠收購德廠商 拼德國政府3兆大單 09:302023/01/05 軍事 德國籲國民：非必要勿前往中國 比利時盧森堡跟進 11:412023/01/08 國際 德國12月服務業PMI 創7月來最高 23:532023/01/04 財經 啃饅頭度日！男大生申請清寒被拒 哀號：以為家裡很窮 16:292023/01/07 生活 《國際產業》核電政策再交峰 德交通部長籲延役 15:392023/01/03 財經 德國12月失業人口意外減少1.3萬人 23:292023/01/03 財經 《國際經濟》德國11月出口月減0.3% 意外遜預期 17:392023/01/05 財經 謝志偉稱德國「這方式」讓台灣露臉 網1句話戳穿現實 23:192023/01/03 政治 普丁下令停火36小時 拜登酸找喘息空間 04:102023/01/07 焦點新聞 《國際經濟》政府補貼能源奏效 德國12月通膨再放緩 10:482023/01/04 財經 德國進口吸塵器有「毒」！ 刑事局破獲越南運毒集團 15:372023/01/07 社會 鴻騰 將併購德國車用元件廠 04:102023/01/03 產業．科技 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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