賓士汽車印度分公司負責人在一次的訪談中表示，儘管較弱勢的盧比將推高汽車售價，但是預計賓士今年在印度的銷售將有雙位數的成長率。

豪華車廠賓士的印度總經理Santosh Iyer說，2022年於印度的銷量為增加41%，至1萬5822輛，為賓士在印度的最高銷售紀錄，積壓的訂單並高達6000輛。

總經理說，賓士在印度市場的成長，最大風險因素為弱勢的印度盧比，由於進口零件的成本將增加，將讓賓士不得不調高售價。

印度盧比兌美元匯率在2022年下跌了10%，為自2013年以來的最大跌幅，使印度成為表現最差的亞洲貨幣之一。

「我們看到的最大風險之一就是匯率。隨著盧比進一步貶值，我們將迎來更多的售價上漲。因此，就成長潛力而言，這是不利因素」，Iyer說：「但是我們今年起始的是非常健康的訂單表現，這讓我們有信心在2023年實現雙位數的成長」。

賓士計畫2023年在印度推出10款新車，售價多為當地相當昂貴的1000萬盧比(約12萬美元)，這些新車款包括燃油車、純電動車，和插電式混合動力車。

賓士2022年在印度推出3款電動車，包括在當地組裝的旗艦級S系列電動轎車。而電動車需求強勁，印度客戶在下訂單之後，通常還要等4~6個月才能領到新車，Iyer希望等待時間能縮短到2~3個月。

Iyer表示，賓士已經看到全球範圍內的半導體短缺問題有所緩解，但是由於零組件短缺，以及因地緣政治問題、歐洲能源危機和世界不同地區疫情相關的封鎖措施，導致(零組件)出貨的延遲，讓該公司仍面臨一些干擾。

他預計，需要12至18個月的時間，才能使局勢恢復正常。