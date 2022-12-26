中部一名男大生突然「聞不太到味道」，緊急就醫，初步檢查鼻腔沒什麼問題，這時他才想起日前車禍曾撞到頭，擦完藥後就回家了，因有戴安全帽也不覺得痛。醫師驚覺不對勁，立即請男大生轉大醫院檢查，果不其然「整條被扯斷了」。

耳鼻喉科醫師陳亮宇曾PO文分享，近來又引起討論。他表示，該名男大生在熱炒店工作，有一天發現料理「怎麼沒什麼香味」，跑去診所檢查又看不出問題，直到他自述日前出過車禍，醫師才判斷可能傷到神經了。

轉院檢查，診斷出因頭部撞擊扯斷嗅神經；陳亮宇無奈地說：「斷了就救不回來了」。他解釋，人靠上鼻甲與鼻中膈的嗅神經傳遞氣味，當氣味分子由鼻孔進入，會和嗅神經受器結合傳遞至「嗅球」，再傳送至大腦前額葉的嗅覺中樞，幫助認識、辨別或記住氣味。

一旦嗅覺神經斷掉，等於氣味分子根本傳不到大腦，從此喪失嗅覺。陳亮宇說，有的時候嗅覺出現異常，可能原因包括感冒或長腫瘤（如良性鼻息肉或惡性腫瘤），或過敏導致的黏膜腫脹。

嗅神經接受器出問題、嗅覺路徑被阻斷、嗅覺受器辨識能力變差等；其他如新陳代謝疾病，像是內分泌問題，或血糖控制不佳的糖尿病患者易出現神經病變；還有先天發育不全者，如基因缺陷。