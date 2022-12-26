25日全台22個縣市舉辦議員就職典禮跟議長選舉，但國民黨出現大量跑票情況，連北部基隆市議長席位都沒能拿下來。國民黨立法委員費鴻泰今（26）日在節目《新聞大白話》中指出，自家高雄市黨部根本叫不動地方議員，且陳其邁現在還掌握大量資源；資深媒體人王淺秋也透露，國民黨中央現在根本是「末梢神經麻痺」。

費鴻泰提到，台南、高雄、屏東的地方議會生態跟台北不太一樣，因此即便藍營在九合一大選拿下勝利，國民黨主席朱立倫的臉上看不出一點高興，且上禮拜還愁眉苦臉地協調各縣市議長、副議長選舉。他透露，國民黨高雄市黨部近乎叫不動地方議員，不少人為了議長選舉直接翻臉，「這裡面有很多恩怨情仇。」

費鴻泰強調，在陳其邁當高雄市長這兩年，自己已經很少聽到藍營議員質詢陳其邁的新聞，原因主要是分配資源的權力掌握在他的手中，有哪幾個議員會為了公理正義去指摘陳其邁，並說出「不要你的資源」。

王淺秋則提出，從這次全國議長選舉可以看出，國民黨中央的末梢神經已非常麻痺了，指令根本沒辦法下達到地方黨部，基隆都丟了，證明藍營組織戰根本完全失效。