嘉義縣東石鄉有一隻台灣獼猴疑遭棄養，1年多來在東石大橋一帶生活，20日左右民眾發現牠抱著一隻黑狗趴趴走，認為狗被綁架，通報動保單位救援，但也有居民認為公猴是將小狗當孩子養，會餵他吃飯、洗澡。但今天傳出狗已經死了，專家研判是被獼猴抓去當玩物玩到弄死或冷死。

根據《聯合報》報導，今天家畜所人員發現小狗掛在在樹上不幸死亡。屏科大野生動物保育研究所副教授蘇秀慧指出，研判公猴是把小黑狗當成玩物在玩弄，導致小狗遭虐死或冷死。家畜所表示，將解剖小黑狗釐清死因。

日前嘉義東石的居民才說獼猴把小狗當成孩子照顧，不但會餵小狗吃東西，還會幫牠洗澡。（取自東石之美FB）

日前蘇秀慧就指出，台灣獼猴不會與自己的孩子分享食物，與孩子也只會在水中活動，不可能幫忙洗澡，更遑論會幫小狗洗澡、餵食。可能是獼猴曾經被飼養，而有擬人化的逗弄、把玩小狗行為，不是把小黑狗當孩子養，主管機關應盡速處理，若放任獼猴挾狗甚至傷人，後果不堪設想。

其實，嘉義縣家畜疾病防治所因民眾通報有猴綁架狗，21日派員會同嘉義大學等單位到公猴常出沒地點捕抓但失敗。所長林珮如指出，一旦捕獲猴狗會先安置，因獼猴屬野生動物，之後會按程序野放深山。不過東石鄉民成峻將公猴緊抱小狗的畫面20日放上臉書，指出附近居民告知，公猴似乎把小狗當孩子養，寸步不離，餵小狗吃水果、餅乾，甚至幫小狗洗澡，跟綁架差很多，大家平時也會和猴子玩， 建議不要捉牠，讓猴子自由生活與鄉民和平共處，結果才過6天就發生小黑狗不幸死亡的憾事。