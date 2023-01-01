上萬觀眾與嘉義市長黃敏惠一同開心倒數，並在新年第一刻與身邊所有人熱情擁抱。（嘉義市政府提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市「迎接2023全嘉藝起來跨年晚會」長達9.5小時，吸引上萬觀眾湧進現場。（嘉義市政府提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市「迎接2023全嘉藝起來跨年晚會」長達9.5小時，吸引上萬觀眾湧進現場。（嘉義市政府提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市「迎接2023全嘉藝起來跨年晚會」長達9.5小時精彩演出不中斷，2022年倒數最後1分鐘，除以向民眾徵選的嘉義市60張精彩人文風采照片陪伴民眾迎接2023年，現場上萬觀眾與嘉義市長黃敏惠一同開心倒數，並在新年第一刻與身邊所有人熱情擁抱。

黃敏惠感謝所有現場和守著直播熱情參與跨年晚會的朋友，感謝所有人齊心努力、共同防疫，讓今年能夠在現場見面一起迎接新年，強調所有的挑戰都是磨練，在磨練後會更加成長，2022年嘉義市民並肩走過挑戰，2023也將繼續堅定前行，「共同寫歷史、作伙拚未來」，因為有彼此，未來一定會好。

市府文化局表示，「迎接2023全嘉藝起來跨年晚會」首次將活動品牌化，未來將以「WECHIAYI，我們的嘉義」概念作為活動目標，且今年晚會還有許多獨「嘉」創新，不僅首創9.5小時不斷電，馬拉松式精彩演出，更以線上徵選方式評出優質的在地表演團隊，為星光閃耀的跨年舞台增添嘉義獨有在地風情。

此外，今年跨年晚會陣容更勝以往，邀請14組藝人輪番演出，包含重量級歌手萬芳、金曲台語歌后曹雅雯、金曲最佳演唱組合 「張三李四」和孫盛希等人，活動前一晚就吸引粉絲在場館外搭帳蓬、徹夜排隊，期待近距離感受歌手魅力的熱情粉絲。

市政府也特別感謝「啟坤科技」、「打貓餐飲事業」、「KBS高爾夫球桿身品牌」、「憶聲電子歌林事業部」「歌神KTV」、「全一水電」、「昇億水電材料有限公司」、「國園商務大飯店」等對跨年活動的支持，讓今年跨年活動更加盛大圓滿。